Суточный прирост COVID-больных в Самарской области составил 246 человек 14 января 2022 года

Общее число случаев заражения COVID-19 достигло более 203 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на пятницу, 14 января 2022 года. За минувшие сутки в регионе подтвердились 246 случаев заражения. Это на 21 человека больше, чем накануне. Общая заболеваемость достигла 203 201.

Ситуация с выздоровлением в Самарской области в разы лучше. Лечение закончили еще 933 жителя. За все время побороть COVID-19 смогли уже 172 324 человека. При этом в регионе скончались 18 пациентов. Общая смертность теперь составляет 6 495 человек.

Напомним, Самарская область готовится к новой волне коронавируса. Этот виток обещает быть более взрывным, чем предыдущие. Всему виной — омикрон-штамм. Его отличают быстрое распространение и высокая заражаемость. По словам главного инфекциониста региона Елены Стребковой, один пациент с омикроном может инфицировать до 100 человек.