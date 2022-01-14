Несмотря на непогоду, строительные работы в самом разгаре. Фото: скрин видео

В Самаре поставили строительный кран для возведения еще четырех высоток на Московском шоссе. Процесс снял с высоты птичьего полета самарский видеоблогер Александр Карягин.

Речь о жилом комплексе «Времена года», который недавно начали строить на пересечении Московского шоссе и ул.Димитрова на месте бывшей автостоянки. В планах застройщика – СК «Владимир» возведение четырех высоток в 23 этажа каждая. Разрешение на строительство было получено в конце лета 2021 года, и уже осенью на стройплощадку пригнали технику. Сейчас фундамент практически готов, и, очевидно, пришла очередь возведения стен, для чего на месте установили строительный кран.

По планам застройщика, жилой комплекс будет рассчитан на 486 квартир, а общая жилая площадь четырех высоток составит 32,6 тысячи квадратных метров.

Завершить строительство рассчитывают уже к концу 2024 года.