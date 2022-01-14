Сотрудники ДПС спасли из снежного плена автомобиль с детьми

Руслан Дусказиев и Сергей Литовкин помогли трем автомобилистам выбраться из снежного плена. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области житель Хворостянского района выразил благодарность сотрудникам ДПС за спасение автомобиля с детьми из снежного плена.

- Сотрудники, как настоящие герои, не проехали мимо и своими силами вытащили мой автомобиль из сугроба, - написал мужчина в социальных сетях.

В конце декабря сотрудники автоинспекции помогли водителям трех автомобилей выбраться из снежных завалов. Из-за метели на проезжей части на машинах образовались настоящие сугробы. При помощи патрульного автомобиля и троса дорожным полицейским удалось высвободить водителей.