Жители десятков домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на ул. Вольской/Калинина в Самаре

Самарцам придется какое-то время провести без холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают устранять последствия коммунальной аварии на пересечении улиц Вольской и Калинина. На время работ без холодной воды остались жители нескольких домов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «ЧП в Самарской области».

Насколько известно, в первый раз порыв трубы диаметром 200 мм произошел 12 января 2022 года. Специалисты «РКС-Самара» устранили утечку, однако вечером 13 января произошел повторный порыв. Это привело к коммунальному потопу. Под водой оказались улицы Вольская, Калинина, Победы. Сейчас аварийные бригады продолжают работать на месте ЧП.

По данным ресурсоснабжающей компании, с 22:00 13 января отключена холодная вода по следующим адресам: ул. Вольская, 95; ул. Калинина, 17-29, ул. Воронежская, 16, 16а, 20, 20а. С 5:00 пятницы, 14 января, без ХВС также остались дома, расположенные на улице Воронежской от проспекта Юных Пионеров до Вольской и в переулке Юрия Павлова от Вольской до Свободы.

Для жителей установлены бойлеры с водой. Их разместили возле дома № 96 по улице Вольской и у дома № 27 по улице Калинина.