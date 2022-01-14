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Общество14 января 2022 10:19

Самарцам рассказали, как избежать жировых канализационных засоров

Ресурсники рекомендуют не сливать пищевые отходы в канализацию
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудники ресурсной компании отмечают, что унитаз и раковина - не место для пищевых отходов

Сотрудники ресурсной компании отмечают, что унитаз и раковина - не место для пищевых отходов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, как избежать засоров из-за жира. Сотрудники ресурсной компании рекомендуют не сливать все пищевые отходы в унитаз.

По сообщению «РКС-Самара», наиболее часто засоры образуются из-за жира, сливаемого в унитаз и раковину. Во многих предприятиях общепита давно установлено правило «не сливать жир в канализацию». Чтобы избежать засоров организации устанавливают жироуловители. Однако и в квартирных домах жир тоже может образовать непроходимые пробки.

Ресурсники рекомендуют выкидывать пищевые отходы в мусорку, а не в канализацию. Для того, чтобы избежать засоров из-за жира, следует включить очень горячую воду и промыть трубы