Самарцам рассказали, как избежать жировых канализационных засоров

Сотрудники ресурсной компании отмечают, что унитаз и раковина - не место для пищевых отходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, как избежать засоров из-за жира. Сотрудники ресурсной компании рекомендуют не сливать все пищевые отходы в унитаз.

По сообщению «РКС-Самара», наиболее часто засоры образуются из-за жира, сливаемого в унитаз и раковину. Во многих предприятиях общепита давно установлено правило «не сливать жир в канализацию». Чтобы избежать засоров организации устанавливают жироуловители. Однако и в квартирных домах жир тоже может образовать непроходимые пробки.

Ресурсники рекомендуют выкидывать пищевые отходы в мусорку, а не в канализацию. Для того, чтобы избежать засоров из-за жира, следует включить очень горячую воду и промыть трубы