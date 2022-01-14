Из Самары за ночь вывезли более 5 тысяч тонн снега

Ночью с 13 на 14 января на улице работало почти 300 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре коммунальные службы вывезли на полигоны более 5 тысяч тонн снега, об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

Работа шла и днем, и ночью. На улицу вывели всех рабочих для расчистки дорог, тротуаров и территорий возле общественных остановок. Ночью бороться со снежными завалами вышли 276 единиц техники и более 90 рабочих.

Особое внимание уделяли расчистке центральных магистралей, по которым ходит общественный транспорт. Глава города привлекает внимание руководителей предприятий, объектов соцсферы и учреждений сферу услуг к уборке территории рядом с собой.