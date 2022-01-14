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Общество14 января 2022 10:52

Из Самары за ночь вывезли более 5 тысяч тонн снега

С 13 на14 января на дороги вышли 276 единиц техники
Алена ПРОВКИНА
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Ночью с 13 на 14 января на улице работало почти 300 единиц техники

Ночью с 13 на 14 января на улице работало почти 300 единиц техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре коммунальные службы вывезли на полигоны более 5 тысяч тонн снега, об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

Работа шла и днем, и ночью. На улицу вывели всех рабочих для расчистки дорог, тротуаров и территорий возле общественных остановок. Ночью бороться со снежными завалами вышли 276 единиц техники и более 90 рабочих.

Особое внимание уделяли расчистке центральных магистралей, по которым ходит общественный транспорт. Глава города привлекает внимание руководителей предприятий, объектов соцсферы и учреждений сферу услуг к уборке территории рядом с собой.