В Тольятти опасные катания на привязанном к автомобилю тюбинге чуть не закончились трагедией

О состоянии девушки неизвестно Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодая девушка катается на привязанной к автомобилю надувной «ватрушке». Как сообщил автор видеоролика, машина устроила опасные катания на улице Никонова в Тольятти.

На кадрах видно, что компания молодых людей весело проводит время, занимаясь опасными развлечениями на оживленной дороге. К автомобилю привязали тюбинг и посадили на него молодую девушку. Сначала «ватрушка» ехала по прямой траектории, но как только водитель прибавил газ, тюбинг начало заносить. В итоге девушка ударилась о бампер припаркованного по правой обочине автомобиля и слетела со своего средства передвижения.

В комментариях в посту люди выразили недовольство данным видом развлечения. Вероятно, девушка отделалась ушибами, но такая «поездка» могла закончиться трагедией. В настоящее время о состоянии здоровья пострадавшей неизвестно. Журналист «КП-Самара» сделал запрос по факту происшествия в ГУ МВД по Самарской области.

- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Личность водителя уже установлена, сотрудники ГИБДД устанавливают время и место, где было снято видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские отмечают, что за нарушение правил перевозки пассажиров водителю может грозить административная ответственность. Согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ Перевозка людей вне кабины автомобиля влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.