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Общество14 января 2022 11:04

В Самаре два здания на Вертолетной площадке хотят продать за 80 миллионов рублей

Владелец недвижимости убежден, то недавняя реконструкция Вертолетки прибавила зданиям дополнительную ценность
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Здания на вертолетной площадке выставили на продажу. Фото: Avito.ru

Здания на вертолетной площадке выставили на продажу. Фото: Avito.ru

В Самаре два здания на Вертолетной площадке хотят продать за 80 миллионов рублей. Такое объявление появилось 14 января на популярном сервисе «Авито».

Как говорится в объявлении, речь идет об отдельно стоящих нежилых зданиях, каждое из них - с собственным земельным участком. Это здания площадью 307 квадратных метров на участке в 1504 кв.метра и 38,8 кв.м на участке 412 кв.м.

- Объекты находятся на живописном берегу Волги с обзорным панорамным видом, в одном из самых любимых мест отдыха горожан, - расписывает преимущества автор объявления, добавляя, что это отличное место для проведения свадеб. - В 2021 году на территории проведена масштабная реконструкция, создано идеальное место для отдыха с прогулочными маршрутами, смотровыми и детскими площадками, устроено полноценное освещение. Стоимость двух зданий с участками владелец оценил в 80 миллионов рублей. Найдется ли желающий приобрести их за данную сумму, покажет время.