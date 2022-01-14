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Общество14 января 2022 11:21

Почти половина самарских компаний приглашает на работу бывших сотрудников

Это происходит в полтора раза чаще
Алена ПРОВКИНА
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Бывшим сотрудникам обещают прибавку к зарплате

Бывшим сотрудникам обещают прибавку к зарплате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководители компаний в полтора раза чаще приглашают бывших сотрудников на работу. Почти половине опрошенных довелось получать такие приглашения.

По данным статистики SuperJob, компании в Самаре приглашают уволившихся сотрудников вновь приступить к работе, чем в доковидный период. 42% опрошенных получили подобные приглашения, но согласились на них только 13%.

Одной из причин приглашения на прошлую работу является – нехватка кадров с достаточным количеством опыта. Рынок труда сейчас на стороне соискателя, поэтому сотрудникам предлагают повышения зарплаты и должности.