Почти половина самарских компаний приглашает на работу бывших сотрудников

Бывшим сотрудникам обещают прибавку к зарплате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководители компаний в полтора раза чаще приглашают бывших сотрудников на работу. Почти половине опрошенных довелось получать такие приглашения.

По данным статистики SuperJob, компании в Самаре приглашают уволившихся сотрудников вновь приступить к работе, чем в доковидный период. 42% опрошенных получили подобные приглашения, но согласились на них только 13%.

Одной из причин приглашения на прошлую работу является – нехватка кадров с достаточным количеством опыта. Рынок труда сейчас на стороне соискателя, поэтому сотрудникам предлагают повышения зарплаты и должности.