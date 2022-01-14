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Общество14 января 2022 11:21

В Самаре с 22 ноября 2021 года ищут пропавшего 16-летнего подростка в черной ветровке

Александр Волков пропал в конце ноября прошлого года и до настоящего времени о нем ничего неизвестно
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Подросток пропал еще в ноябре прошлого года

Подросток пропал еще в ноябре прошлого года

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о поиске пропавшего в Самаре 16-летнего подростка. Александр Волков ушел из дома 22 ноября 2021 года и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Молодой человек ростом 179-182 см был одет предположительно в черную ветровку, черную вязаную кофту, голубые джинсы и темные кроссовки. У Александра светло-русые волосы и серые глаза.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Александра Волкова, просьба обратиться по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.