В Самаре с 22 ноября 2021 года ищут пропавшего 16-летнего подростка в черной ветровке

Подросток пропал еще в ноябре прошлого года

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о поиске пропавшего в Самаре 16-летнего подростка. Александр Волков ушел из дома 22 ноября 2021 года и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Молодой человек ростом 179-182 см был одет предположительно в черную ветровку, черную вязаную кофту, голубые джинсы и темные кроссовки. У Александра светло-русые волосы и серые глаза.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Александра Волкова, просьба обратиться по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.