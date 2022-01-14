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Спорт14 января 2022 11:47

Экс-защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан подписал контракт с новым клубом

Алжирец будет выступать за турецкий клуб «Ени Малатьяспор»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Зеффан выступал за «Крылья» почти два года.

Зеффан выступал за «Крылья» почти два года.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан подписал контракт с турецким клубом «Ени Малатьяспор», который выступает в высшем дивизионе национального чемпионата. Информация об этом появилась в официальном инстаграме турецкой команды.

Контракт рассчитан на 1,5 года с опцией продления еще на 1 год.

Напомним, Зеффан покинул «Крылья Советов» после первого круга этого сезона, у защитника закончился контракт. В самарском клубе предлагали новое соглашение, однако алжирец отказался от него.

В «Крылья» Мехди Зеффан перешел в конце января 2020 года и провел в футболке самарской команды два года.

«Ени Малатьяспор» после 20 туров замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги.