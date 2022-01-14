Самарцам рассказали, какие социальные проекты получат государственную поддержку

1 и 2 место в конкурсе заняли Москва и Санкт-Петербург Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 января стали известны итоги первого конкурса Фонда Президентских грантов за 2022 год. Самарская область заняла третье место. 65 некоммерческих организаций получат финансовую поддержку на сумму 119,7 млн. рублей для реализации социально-значимых инициатив.

Уже 1 февраля начнется реализация поддержанных проектов. Грантовая поддержка обеспечит региону развитие инициатив в сфере экологии, добровольчества, культуры и образования.

— В Самарской области есть множество некоммерческих организаций, занимающихся социальными проектами. Все из них крайне важные и полезные для жителей региона, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди победителей первого конкурса за 2022 год в Самаре нашлось место проекту «Крылья Мечты», направленного на занятия футболом детьми с ограничениями здоровья, который существует уже много лет. Среди новых победителей отмечают проект Самарского епархиального церковно-исторического музея.