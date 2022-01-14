Стали известны детали уголовного дела по факту неправильной уборки снега в Кировском районе Самары

Самарцы недовольны работой подрядчика. Фото: Александр Хинштейн/Телеграм

После обильных снегопадов на минувшей неделе самарцы вновь пожаловались на некачественную уборку снега в Кировском районе. Как выяснилось, уборкой и вывозом снега в этом году вновь занимается ООО «Кедр-1», руководство которого ранее стало фигурантом уголовного дела по тем же замечаниям.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскрыл некоторые детали уголовного дела, которое было возбуждено благодаря его инициативе по проведению прокурорской проверки. После новых жалоб на некачественную работу подрядчика депутат вновь готов обратиться в прокуратуру.

- Новый контракт, переданный городом «Кедру» - наглядное свидетельство коррупционной подоплёки в работе этого горе-подрядчика. Намерен инициировать новые прокурорские проверки и добиваться признания «Кедр-1» недобросовестным поставщиком, - сообщил Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам депутата во время расследования уголовного дела выяснилось, что ООО «Кедр-1» не обладает необходимыми техническими и людскими ресурсами для выполнения госконтрактов. Вопреки требованиям закона, убранный снег свозился не на полигоны, а то, что мэрия Самары называла полигонами, таковыми не являлись. Похищено, как минимум, 30 миллионов рублей из городской казны.

Несмотря на уголовное дело и жалобы самарцев на работу подрядчика, в декабре 2021 года администрация Самары вновь заключила контракт с ООО «Кедр-1» на сумму более 230 миллионов рублей. Контракт с фирмой будет действовать до 30 июня 2022 года.