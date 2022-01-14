Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам прокуратуры Самарской области

Губернатор вручил действующим прокурорам и ветеранам награды

В пятницу, 14 января 2022 года, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня образования прокуратуры России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников областной прокуратуры и вручил им награды.

К юбилею ведомства в Самаре открыли мемориальную доску на фасаде школы имени Н. А. Баженова, организовали в музее Алабина экспозицию «18 портретов прокуроров», которые работали в губернии в разные годы. В 2022 году запланировано множество мероприятий, посвященных истории прокуратуры. Так, в учебных заведениях пройдут олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции. Пройдут спортивные соревнования и акции. Кроме того, в Самарской области планируется возвести мемориалы погибшим работникам прокуратуры.

- Ваша трудная, кропотливая и чрезвычайно ответственная работа является залогом опережающего развития и в нашем регионе - роста экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, обеспечения безопасности моих земляков. От вашей работы в значительной степени зависит достижение национальных целей развития России, - обратился к представителям самарского ведомства Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил профессионализм и упорную работу сотрудников прокуратуры Самарской области. В 2021 году прокурорами было выявлено более 200 тысяч нарушений закона, внесено более 19 тысяч представлений, возбуждено почти 400 уголовных дел. Отдельную благодарность губернатор выразил руководителю прокуратуры Самарскйо области Сергею Бережицкому. Указом Президента России за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Сергей Петрович был награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также почетными грамотами губернатора Самарской области и благодарностями были награждены пенсионеры прокуратуры Самарской области Ольга Мушкат, Валерий Грищенко, Владимир Смородинов, а также советник юстиции, заместитель прокурора Центрального района города Тольятти Ольга Банькодут, советник юстиции, заместитель прокурора города Самары Юрий Сапрунов, старший советник юстиции, заместитель прокурора города Самары Ярослав Смирнов.