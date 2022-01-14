Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 17:53

Самарскую области в ночь на 15 января 2022 года вновь накроет снегопадом

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снегопад продолжится до конца недели

Снегопад продолжится до конца недели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС сообщили об ухудшении погодных условий в Самарской области в ночь на 15 января 2022 года. Самарцев предупредили о снегопаде, метели и сильном ветре до 20 м/с.

Воздушная масса с сильным снегом будет перемещаться от западных районов на восток области. Снег начнется в ночь на 15 января, и в течение суток будет отмечаться повсеместно, - сообщила начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

Постепенно интенсивность осадков будет уменьшаться, однако местами ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В связи с этим в регионе ожидается сильная метель, а на дорогах снежные заносы. Автолюбителей просят отложить поездки на дальние расстояния, так как во время метели будет наблюдаться ухудшение видимости.