Самарскую области в ночь на 15 января 2022 года вновь накроет снегопадом

Снегопад продолжится до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС сообщили об ухудшении погодных условий в Самарской области в ночь на 15 января 2022 года. Самарцев предупредили о снегопаде, метели и сильном ветре до 20 м/с.

Воздушная масса с сильным снегом будет перемещаться от западных районов на восток области. Снег начнется в ночь на 15 января, и в течение суток будет отмечаться повсеместно, - сообщила начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

Постепенно интенсивность осадков будет уменьшаться, однако местами ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В связи с этим в регионе ожидается сильная метель, а на дорогах снежные заносы. Автолюбителей просят отложить поездки на дальние расстояния, так как во время метели будет наблюдаться ухудшение видимости.