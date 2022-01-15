Семак прокомментировал переход Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит»

Сергеев перешел в «Зенит» в это трансферное окно. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые прокомментировал подписание форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. По словам наставника петербуржцев, Сергеев – квалифицированный футболист.

- Иван довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль — для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет, - приводит слова наставника «Зенита» официальный сайт петербургского клуба.

Также Семак отметил, что все зависит от Ивана Сергеева. Сборы покажут, сможет ли он бороться за место в стартовом составе.

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Крылья» в сентябре 2020 года. За самарскую команду он провел полтора сезона, побил рекорд результативности первого дивизиона и «Крыльев Советов» за один сезон. Для того, чтобы обогнать Сергея Корниленко и стать лучшим бомбардиром «КС» в российской истории, Сергееву не хватило семи голов.