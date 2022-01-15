В Самарской области закрыли для грузовиков несколько федеральных трасс 15 января 2022

Ограничения планируют снять сегодня в 12:00, если позволит погода.

В Самарской области в субботу, 15 января. продлили ограничения для движения грузовиков и автобусов на нескольких трассах. Все из-за погоды – метели, порывистого ветра, плохой видимости, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Поволжуправтодор.

- Временно ограничено движение на трассе М-5 «Урал» с 861 по 1194 км, на подъезде к Самаре с 0 км до 12 км, на подъезде к Оренбургу с 29 км по 132 км, - говорится в сообщении.

Также грузовикам и автобусам запретили ездить по дороге «Казань – Буинск – Ульяновск» со 136 км до 209 км, по дороге «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» с 23 по 172 км, по дороге «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке «Обводная Самары от автодороги «Урал» до дороги «Самара – Волгоград» (с 0 км до 165).

Ограничения планируют снять в субботу, 15 января, в 12:00, если позволит погода.