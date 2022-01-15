Пьяный водитель на угнанной машине устроил гонку с полицией в Самаре 14 января 2022

Сейчас полиция выясняет все подробности происшествия. Фото: «Ночной патруль Самара».

В Самаре вечером в пятницу 14 января 2022 года полиция задержала пьяного гонщика, который ездил по городу на угнанной машине. Неадекватного водителя на «Ладе Приоре» заметили активисты «Ночного патруля» на улице Дыбенко в районе «Космопорта» и сообщили о нарушителе в ГИБДД.

- Пока общественники двигались за предполагаемым нарушителем, он несколько раз чуть не совершил несколько серьезных ДТП. При попытке остановить «Приору», мужчина нажал педаль в пол, чтобы скрыться от сотрудников полиции. «Ночного гонщика» остановили на улице Промышленности. Освидетельствование показало 1.095 мг/ л, - сообщает «Ночной патруль Самара».

Более того, машина, на которой ездил нарушитель, оказалась не его. Он угнал «Приору» у женщины. Та оставила автомобиль «буквально на пять минут» заведенным и ушла за ребенком. Мужчина заметил это и поехал кататься на чужой машине.

Сейчас полицейские выясняют все подробности ночного происшествия.