Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области резко выросло до 318

За сутки скончались 18 человек с подтвержденным COVID-19. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки в Самарской области продолжает расти. По данным на 15 января 2022 года в регионе выявили 318 заболевших, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Общее число заразившихся с начала пандемии – 203 519.

Количество заболевших в Самарской области резко выросло за сутки. По состоянию на 14 января 2022 года зарегистрировали 246 заболевших за 24 часа.

Всего же в России выявили 27 179 случаев COVID-19. Больше всего в Москве (6 555 случаев), Санкт-Петербурге (3 314) и Подмосковье (2 589).

К сожалению, смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом в Самарской области тоже много. За сутки скончались 18 человек.