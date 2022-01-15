В полиции рассказали подробности погони за пьяным водителем в Самаре 15 января 2022

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Фото: "Ночной патруль Самара".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности ночного происшествия, которое произошло в Самаре ночью с 14 на 15 января. Напомним, ранее «Ночной патруль» сообщал, что на улице Промышленности остановили пьяного угонщика на «Приоре», который пытался скрыться от сотрудников ДПС. Оказалось, что автомобиль он угнал у женщины, которая отошла забрать ребенка.

Про угон в полиции ничего не сказали, однако подтвердили, что водитель «Приоры» был пьян, а также рассказали другие подробности происшествия.

- У водителя, мужчины, 1987 года рождения, были все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, неадекватное поведение. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. После него было установлено, что мужчина был пьян, его отстранили от управления транспортным средством, - говорится в сообщении областного главка.

Водитель получил права в 2010 году. За это время его привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 20 раз.

Теперь пьяного гонщика будут судить. Административные материалы передали в мировой суд Советского района, «Приора» сейчас находится на спецстоянке.