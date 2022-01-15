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Общество15 января 2022 10:27

Появились фото последствий ночного снегопада в Самаре 15 января 2022

Коммунальные службы работают в усиленном режиме
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Снегопад обрушился на Самарскую область вечером в пятницу и следующей ночью. Фото: администрация Самары.

Снегопад обрушился на Самарскую область вечером в пятницу и следующей ночью. Фото: администрация Самары.

На Самару вечером в пятницу 14 января и следующей ночью обрушился серьезный снегопад. Улицы города завалило. Коммунальные службы работали в усиленном режиме. В администрации Самары показали фотографии, как коммунальщики справлялись с последствиями снегопада.

У коммунальщиков была тяжелая ночь. Фото: администрация Самары.

У коммунальщиков была тяжелая ночь. Фото: администрация Самары.

В ближайшие три дня синоптики обещают нам небольшой снег. Фото: администрация Самары.

В ближайшие три дня синоптики обещают нам небольшой снег. Фото: администрация Самары.

- Службы благоустройства продолжают свою работу в усиленном режиме: продлены смены, задействовано максимальное количество ресурсов, - отметили в мэрии города.

К утру снегопад стих. Фото: администрация Самары.

К утру снегопад стих. Фото: администрация Самары.

Синоптики прогнозируют, что небольшой снег в Самарской области будет идти ближайшие три дня – 16, 17 и 18 января. Причем в воскресенье и в понедельник будет облачно с прояснениями, а во вторник облачно. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -18, а днем будет в районе -7… -12.