Из-за сообщений о минировании в Самаре экстренно сел самолет из Санкт-Петербурга

Самолет прибыл в Курумоч по расписанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в аэропорту Курумоч экстренно сел самолет авиакомпании Smartavia, который летел из Санкт-Петербурга. Анонимный источник сообщил о минировании этого воздушного судна. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Поступила информация о взрывном устройстве на борту рейса 5N-531, который летел из Санкт-Петербурга в Самару. Самолет благополучно приземлился, его осмотрели саперы, взрывных устройств не нашли, - сказал собеседник.

Воздушное судно прибыло в Самару по расписанию, однако в обратный путь самолет отправилось с часовой задержкой.

Напомним, ранее в Самаре сообщили о минировании нескольких школ и вуза. Саперы проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили.