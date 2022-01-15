У самарца отобрали спорткар Chevrolet Camaro в счет компенсации морального вреда

Машину продадут, если владелец не погасит долг. Фото: Управление федеральной службы судебных приставов России по Самарской области.

В Самаре приставы забрали у местного жителя спортивный автомобиль Chevrolet Camaro в счет компенсации морального вреда. В отношении мужчины возбудили четыре исполнительных производства о взыскании морального вреда (три в пользу людей, одно – страховой компании) на несколько миллионов рублей. Платить самарец не торопился, поэтому приставы пришли за его машиной.

- Владельцу автомобиля Chevrolet Camaro запретили регистрировать транспортное средство и выезжать за пределы России. Однако все это не побудило мужчину оплатить задолженность. Тогда пристав-исполнитель арестовал автомобиль, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Теперь, если должник не заплатит за моральный вред, Chevrolet Camaro продадут, а деньги пойдут на выплату долга.