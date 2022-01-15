За сутки на улицы Самары высыпали 426 тонн реагентов

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится с перерывами еще несколько дней. Фото: администрация Самары.

В Самаре прошел штаб по борьбе со снегопадом. На нем рассказали, что все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. За сутки на полигоны вывезли больше 5 тысяч тонн снега. Ночью улицы города чистили 279 машин и 117 человек. Во дворах работали 2 735 дворников, а противоледных средств израсходовали 426 тонн, сообщает администрация Самары.

- Акцент делается на расчистку подъездных путей к поликлиникам и стационарам. К утру понедельника должны быть прочищены подходы к школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы, - отметили в мэрии.

В субботу, 15 января, чистить Самару от снега будут 151 машина и 180 человек.

Власти просят горожан не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать работе техники. Также просят убирать свои машины из дворов, когда на подъездах появляются объявления от УК об уборке снега.