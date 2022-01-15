Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт15 января 2022 14:06

Игорь Осинькин прокомментировал ситуацию с переходом Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак»

По словам главного тренера самарской команды, футболист готовится к тому, что клубы договорятся по поводу перехода
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полузащитник не полетел на сборы с «Крыльями» и близок к переходу в стан красно-белых.

Полузащитник не полетел на сборы с «Крыльями» и близок к переходу в стан красно-белых.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ситуацию с Данилом Пруцевым. Полузащитник не поехал на сборы с командой, ходят разговоры о переходе футболиста в «Спартак».

- Вопрос с Пруцевым решается на клубном уровне. Мы понимаем, что он сейчас не здесь, не с нами, он готовиться к тому, что вопросы по трансферу будут завершены. Но детальная информация должна быть в самом клубе. Сейчас финишируют переходные нюансы, - приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев».

Пруцев перешел в «Крылья» в июле 2020 года из «Чертаново». Спустя шесть матчей за самарскую команду в сентябре полузащитник присоединился к «Сочи». Вернулся в Самару футболист перед началом этого сезона и провел за «Крылья» 17 игр.

Ранее «Крылья» покинул Иван Сергеев. Нападающий в это трансферное окно перешел в «Зенит».