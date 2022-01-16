В Железнодорожном районе Самары крыши домов от снега очищают 12 бригад

До конца дня в Железнодорожном районе почистят 50 крыш. Фото: администрация Самары

В Железнодорожном районе Самары крыши домов от снега очищает 12 бригад. До конца дня от опасных снежных навесов коммунальщики собираются освободить 50 кровель в районе.

Как рассказал глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин, на уборку территории района от последствий снегопада в воскресенье 16 января вышли 12 единиц техники и 250 человек.

- Управляющие компании и ТСЖ отдельно организовали работу по очистке кровель, в этом направлении работает 12 бригад. Планируем до конца дня избавить от снега 50 кровель, - отметил Вадим Тюнин.

Чиновник заверил, что администрация в режиме онлайн отслеживает все жалобы жителей района в соцсетях, чтобы скоординировать работу коммунальщиков.