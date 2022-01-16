Огромная куча снега появилась у Московского шоссе в Самаре. Фото: скрин видео

В Самаре на Московском шоссе появилась гигантская гора снега. Нагромождение снежных масс запечатлел с высоты видеоблогер Евгений Щекин. Видеоролик он выложил у себя в соцсетях.

На видеозаписи видна огромная куча снега на территории вдоль Московского шоссе в районе завода Тарасова и БКК. Постоянно работает бульдозер, который сгребает снег в кучу. Видны также полные снега самосвалы, которые привозят и вываливают его посреди города.

В комментариях подписчики не только восторгаются прекрасным видео, но и выражают озабоченность, куда потечет вода после таяния снега и не затопит ли она Московское шоссе.

Некоторые, впрочем, предлагают организовать на этом месте горнолыжный курорт или хотя бы большую горку – раз уж все равно снега навалили.

Незадолго до этого видеоблогер снял также снежный полигон на улице Лунной, куда коммунальщики активно свозят убранный с улиц снег.

По данным мэрии, к 16 января с городских улиц и из самарских дворов на полигоны уже вывезено более 90 тысяч тонн снега.