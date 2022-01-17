В Тольятти почти 4 тысячи жителей вышли на улицу, чтобы справиться с последствиями снегопада

Снег расчищали не только работники коммунальных служб, но и местные жители. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области почти 4 тысячи граждан вышли на «воскресник», чтобы расчистить дороги от снега. Осадки продлятся еще несколько дней.

По сообщению городской администрации, от жителей в адрес главы города поступает много жалоб из-за качества содержания дорог. Николай Ренц, глава Тольятти, объявил 16 января днем расчистки снега. В мероприятии приняли участие 3 959 человек, задействовали 135 единиц техники, на «воскресник» также вышли руководители и сотрудники городской администрации.

Общими усилиями удалось расчистить некоторые территории от сугробов. С 17 января 2022 года планируют усилить работу во дворах. Администрация просит обращать внимание на объявления и убирать машины во время уборки.