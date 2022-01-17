В Самарской области ветер не утихнет 18 января 2022 года

Ветер в регионе не утихает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики рассказали о погоде 18 января 2022 года. Порывы ветра местами будут 15-18 м/с.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», погода во вторник, 18 января, останется ветреной. Местами ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -7…-12 градусов, а днем -1…-6 градусов. Ветер южный 7-12м/с, но местами порывы 15-18 м/с.

Напомним, что из-за сильного ветра 17 января 2022 года был объявлен желтый уровень опасности. В такую погоду жителям лучше оставаться дома, если ветер застал вас на улице, то укрыться от порыва МЧС рекомендует в подъездах или в подземных переходах.