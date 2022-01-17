В Самарской области летчику запретили летать за границу из-за долга в 1 млн рублей

Приставы помогли летчику вернуть долг / Фото: УФССП по Самарской области

Летчик из Самарской области заплатил более 1 млн рублей, чтобы ему вновь разрешили летать за рубеж. Именно такую сумму он задолжал бывшему работодателю. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Некоторое время назад мужчина устроился в одну из авиакомпаний. За ее счет он прошел обучение за границей и взамен должен был отработать 5 лет. Однако летчик не выполнил данное условие. Он уволился по собственному желанию раньше озвученного срока.

Компания обратилась в суд, чтобы вернуть потраченные на бывшего сотрудника деньги. Тот удовлетворил требование и обязал мужчину выплатить более 1 млн рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство. А вскоре летчику запретили выезжать за пределы РФ. Это сказалось на его работе. Тогда самарец собрал необходимую сумму и полностью выплатил долг перед бывшим работодателем. Теперь он вновь может совершать международные перелеты.