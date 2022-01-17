Самарцев предупредили об отключении воды с 18 по 20 января 2022 года

Некоторые жители останутся без воды из-за ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре представители ресурсной компании предупредили жителей об отключении воды в связи с ремонтными работами на сетях.

По данным «РКС-Самара», в некоторых случаях отключение воды – необходимое требование. Работы на сетях предотвращают серьезные аварии. Стало известно, что 18 января на улице Набережной реки Самары планируют произвести врезку водопроводной линии с 9:00 до 17:00. Без воды останутся жители некоторых домов по улице Восточной, Пестеля и Линейной. На улице Дзержинского, 40 работы начнутся с 19 января 9:00 до 20 января 9:00. Без воды останутся дома на улицах: Партизанской, Загородной, Гончарной и Песчаной. На улице Советской Армии 20 января заменят задвижки, без воды останутся: дома Южного и Измайловского проездов, на улице Бобруйской и в Раменском и Можайском переулках.

Номера домов можно узнать на официальном сайте «РКС-Самара».