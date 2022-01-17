Прокуратура проверит участок трассы М-5 в Исаклинском районе, где в ДТП погибла семья

Выезд на "встречку" обернулся страшной трагедией / Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура организовала проверку из-за смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе. В аварии погибла семья. Из пяти человек выжил только один ребенок.

Все случилось вечером в пятницу, 14 января 2022 года, на 1157 км федеральной дороги. Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом «Мерседес». От легковушки мало что осталось. В результате случившегося погибли 40-летний автомобилист и трое его пассажиров: 39-летняя женщина, 19-летняя девушка и 7-летняя девочка. Еще один ребенок — 8-летняя девочка — получила различные травмы. Ее увезли в больницу.

Прокуратура Исаклинского района намерена проверить, насколько качественно ответственная организация обслуживала данный участок трассы. Также надзорное ведомство оценит действия должностных лиц. По результатам будут приняты соответствующие меры.