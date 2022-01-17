В Самарской области активисты «Единой России» вышли на массовую уборку снега

Со снегом боролись во всех муниципалитетах области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пятницу 14 января в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Коммунальные службы боролись со снегом все выходные. 16 января в регионе провели «воскресник», где на помощь коммунальщикам подключились активисты, добровольцы и представители «Единой России».

— Самое главное — подготовить города области к нормальному рабочему ритму, чтобы люди повели детей в школы, детские сады, поехали на работу, — отметил секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

На «воскресник» земляков через соцсети приглашала и самый молодой депутат Самарской губернской думы Ирина Долгополова. Она также помогала устранять последствия снегопада. По словам Ирины, на воскресную уборку снега вышло много жителей Тольятти. На проспекте Степана Разина, 27 активным жителям помогали мэр Тольятти Николай Ренц и глава Автозаводского района Юрий Башкиров.

Уборка снега полным ходом шла во всех городах и районах области. Особое внимание уделялось внутриквартальным проездами и дороге к социальным учреждениям.