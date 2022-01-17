Самарские полицейские нашли угнанный автомобиль за два часа работы

Старшие лейтенанты Тальгат Халиуллин и Раиль Минибаев проверили ближайшие районы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские смогли раскрыть дело за два часа. Участковому ночью поступило сообщение об угоне автомобиля.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в начале января 2022 года житель Куйбышевского района обратился к сотрудникам полиции. Ночью потерпевший обнаружил, что его автомобиль «LADA Priora» угнали. На место происшествия прибыли правоохранители, изъяли улики и обошли квартиры, с целью найти подозреваемого. Автомобиль обнаружили возле дома №74 по Пугачевскому тракту. В салоне находился подозреваемый – ранее судимый 33-летний житель Костромской области.

Машину вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит срок лишение свободы до 5 лет.