Самарцы считают, что МРОТ должен быть в 2,3 раза больше

Жители хотят повышения МРОТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары отметили, что в регионе МРОТ – минимальный размер оплаты труда – должен быть в 2-3 раза выше, чем есть сейчас.

По данным опроса SuperJob, жители Самары считают, что минимальный размер зарплаты должен составлять 33 700 рублей. Напомним, что с 1 января величина оплаты труда выросла только до 13 890 рублей. Самарцы занимают 18 место по запросам на повышение зарплаты.

Средний уровень зарплаты в регионах в октябре 2021 года составил 54 649 рублей, а инфляция – 8,4 %. Самые высокие показатели МРОТ у москвичей – более 40 000 рублей в месяц. Второе место – Владивосток – 40 500 рублей. Третье место – Хабаровск – 38 800 рублей.