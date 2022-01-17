У жителей 22 населенных пунктов Самарской области заберут свиней

В Волжском районе введен карантин по африканской чуме свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском районе Самарской области ввели карантин по африканской чуме свиней. В угрожаемую зону попали 22 населенных пункта. Об этом говорится в постановлении губернатора региона.

— 11 января 2022 года на территории сельского поселения Воскресенка выявлен факт гибели 16 свиней. Лабораторные исследования показали, что все животные были инфицированы вирусом АЧС, — сообщили в департаменте ветеринарии Самарской области.

Еще один очаг выявили в поселке Придорожный сельского поселения Лопатино Волжского района. Там установили карантин. В угрожаемую зону глубиной 20 км попали следующие населенные пункты: Воскресенка, Журавли, Зелененький, Молодогвардейский, Березки, Придорожный, Лопатино, Самарский, Новоберезовский, НПС «Дружба», Новолопатинский, Преображенка, коттеджный поселок Славный, Подстепновка, Верхняя Подстепновка, Николаевка, Черноречье, Рамушки, Пахарь, Дубовый Умет, Калинка и коттеджный поселок Юбилейный. Чтобы не допустить дальнейшего распространения АЧС, власти решили изъять у местных жителей, ИП и юридических лиц поголовья свиней, а также продукты свиноводства.

Жителей региона призывают в случае заболевания или гибели свиней/диких кабанов немедленно сообщать об этом в местную станцию по борьбе с болезнями животных или по телефонам 8 (846) 337-19-00; 8 (846) 951-00-21; 8 (846) 951-00-31.