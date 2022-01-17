Жителям Самары рассказали, как уйти в отпуск и остаться в плюсе

Лучше брать отпуск в месяцы, где больше рабочих дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, в какие месяцы выгоднее всего уходить в отпуск. Эксперты подсчитали, как жителям региона остаться в плюсе.

По данным статистики hh.ru, самые любимые месяцы для отпуска у самарцев – летние, а вот в апреле, ноябре и декабре, по данным опроса, жители отдыхают меньше всего. Эксперты выяснили, что выгоднее всего те месяцы, где больше всего рабочих дней. К примеру, в марте, апреле, сентябре и декабре – выгоднее всего выйти в отпуск. Меньшая выгода будет в январе, мае и феврале.

Расчет связан с особенностями отпускных и зарплаты за отработанные дни. Один рабочий день в январе стоит больше, чем в августе.