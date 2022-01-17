Авиакомпания Smartavia обратилась в правоохранительные органы из-за «минирования» самолета Санкт-Петербург — Самара

Правоохранители разберутся, кто устроил переполох Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители проверят сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Самара. Соответствующее обращение направила авиакомпания Smartavia, которой принадлежит воздушное судно. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

Напомним, все случилось 15 января 2022 года. Из-за сообщения о бомбе в аэропорту Курумоч экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга. Специалисты проверили борт, а также самих пассажиров, их ручную кладь и груз, но ничего взрывоопасного не обнаружили. Через некоторое время воздушное судно отправилось в обратный рейс.

По данным авиакомпании, первое сообщение о минировании самолетов Smartavia в аэропортах России поступило вечером 14 января. Воздушные гавани и судна незамедлительно проверили, но ничего не нашли. Информация оказалась ложной. На следующий день «бомбу» уже искали в самолете Санкт-Петербург — Самара. Перевозчик обратился в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто стоит за ложными сообщениями о минировании.