В Самаре с 16 января 2022 года вернулся на прежний маршрут троллейбус № 15

Троллейбус № 15 вновь курсирует по привычному маршруту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троллейбус № 15 в Самаре вернулся на прежний маршрут. С воскресенья, 16 января 2022 года, он вновь ходит по привычной схеме. Об этом в твиттере сообщает департамент транспорта Самары.

Напомним, троллейбус № 15, который ходит от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала, изменил маршрут 13 января. Его отправили в объезд по Московскому шоссе. Он курсировал как троллейбус № 4. Причина — коммунальная авария на пересечении улиц Вольской и Калинина. Там прохудилась труба холодного водоснабжения. Из-за этого несколько дорог оказались затоплены.

На время ремонта также скорректировали схему движения троллейбуса № 7. В сторону Металлурга он курсировал по улице Победы и проспекту Кирова, а обратно — по улице Вольской. Сейчас аварийные работы завершены, общественный транспорт вернулся на прежние маршруты.