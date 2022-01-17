В Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы 2022»

В Самаре пройдет ежегодный лыжный марафон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет лыжный спортивный марафон «Сокольи горы 2022». Мероприятие состоится в конце января 2022 года.

По сообщению администрации Самарской области, марафон устроят на территории базы УСЦ «Чайка» 29 и 30 января. «Сокольи горы» проходит ежегодно. Организаторы отмечают, что 27 января пройдет ночная гонка для любителей лыж. Спортсменам стоит внимательно ознакомится с дистанцией, так как маршрут из-за строительства лыжероллерной трассы изменится.

В марафоне примут участие не только самарские лыжники, но и любители спорта из других регионов России и стран. Соревнование включили в серию «Russialoppet», объединяющую все крупные марафоны страны.