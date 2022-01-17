В Самарской области коронавирусом заразились еще 339 человек

Самарцам предоставили статистику заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 17 января 2021 года. За минувшие сутки в регионе подтвердились 339 случаев инфицирования. Это немного меньше, чем накануне. Общее число достигло 204 225.

Количество выздоровевших в разы превышает тех, кто подхватил COVID-19. Лечение закончили 1 297 жителей Самарской области. Это третий результат по стране. За все время побороть вирус удалось 175 866 пациентам.

При этом растет и число тех, кто не смог победить коронавирус. Умерли еще 14 человек, у которых он был диагностирован. Всего с начала пандемии в губернии выявили уже 6 541 смертельный случай.

Напомним, сейчас Самарская область готовится к новой волне коронавируса. Это связано с появлением нового штамма — омикрона. Он быстро распространяется и имеет высокую заражаемость. Пока ни одного случая заболевания омикроном в 63 регионе не выявлено.