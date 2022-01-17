В Самарской области многодетным семьям разрешили строить на приаэродномной зоне

В Красноярском районе изменили границы запрещенной для строительства территории возле Курумоча Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Весной 2021 года стало известно о безвыходной ситуации, в которую попали сотни многодетных семей из Самарской области. Более шестисот семей Красноярского района получили от государства землю в поселке Кириллинский, но строить там дома им запретили из-за близости аэропорта Курумоч. Активисты начали стучаться во все инстанции, так как некоторые уже поставили заборы и начали строить дома на выданных участках. Делом заинтересовались правоохранители.

После огласки в СМИ, правительство Самарской области пообещало решить этот вопрос до конца 2021 года. Многодетные семьи в конце декабря получили долгожданный новогодний подарок – ограничения седьмой подзоны вокруг Курумоча. Как рассказала журналисту «КП-Самара» одна из активисток, многодетная мама Светлана Антонова, теперь они могут спокойно строить свои дома и регистрировать их в установленном порядке.

- Перед Новым годом нам сообщили, что теперь земля в Кириллинском полностью свободна от отграничений. Как мне известно, границы приаэродромной зоны поменяли еще в нескольких поселениях, - говорит Светлана Антонова.

Однако ограничения не сняли в трех поселениях, которые находятся очень близко к аэродрому. Так, по словам активистки, ограничения продолжают действовать в поселке Жареный бугор, Курумоч и в селе Екатериновка Красноярского района.

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