В Самарской области пострадавший в ДТП водитель оказался пьяным

Полиция устанавливает причины происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области пострадавший водитель на отечественном автомобиле оказался в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, 66-летний водитель иномарки «Volkswagen Passat» ехал по автодороге «Самара-Бугуруслан». По предварительной информации, водитель не выдержал необходимую дистанцию и в условиях снегопада врезался в отечественный автомобиль «Lada Kalina». Правоохранители отмечают, что водитель иномарки привлекался к административной ответственности 30 раз в течение года.

После проверки полицейские обнаружили, что пострадавший в аварии водитель «Lada Kalina» оказался пьяным, после аварии мужчину госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.