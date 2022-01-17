Самарские студенты-спасатели помогли пожилой женщине, которая несколько дней не могла подняться с пола

Пенсионера несколько дней пролежала на полу. Фото: ВСКС Самарской области

В минувшие выходные Студенческий корпус спасателей отработал вызов в Самаре. Оперативному дежурному поступил вызов о том, что в одной из квартир пожилая женщина просит помощи.

- Спасатели приехали в квартиру к пенсионерке и увидели, что пострадавшая лежит на полу. Как стало известно, она уже несколько дней не могла самостоятельно встать, - рассказал журналисту «КП-Самара» заместитель командира отряда ВСКС Самары.

Студенты-спасатели помогли пожилой женщине подняться. Сейчас она находится под присмотром.