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Общество17 января 2022 11:45

Самарские студенты-спасатели помогли пожилой женщине, которая несколько дней не могла подняться с пола

Пенсионерка упала с кровати и не имела возможности самостоятельно встать
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Пенсионера несколько дней пролежала на полу. Фото: ВСКС Самарской области

Пенсионера несколько дней пролежала на полу. Фото: ВСКС Самарской области

В минувшие выходные Студенческий корпус спасателей отработал вызов в Самаре. Оперативному дежурному поступил вызов о том, что в одной из квартир пожилая женщина просит помощи.

- Спасатели приехали в квартиру к пенсионерке и увидели, что пострадавшая лежит на полу. Как стало известно, она уже несколько дней не могла самостоятельно встать, - рассказал журналисту «КП-Самара» заместитель командира отряда ВСКС Самары.

Студенты-спасатели помогли пожилой женщине подняться. Сейчас она находится под присмотром.