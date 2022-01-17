В Самаре начинается рассмотрение дела о взятках в Поволжском государственном колледже

Предварительное слушание назначено на 17 января 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 января 2022 года, в Октябрьском районном суде Самары состоится предварительное слушание по делу о коррупции в Поволжском государственном колледже. В числе обвиняемых: экс-директор учебного заведения Владимир Зацепин, бывший преподаватель Елена Кузнецова и некие Бондарев и Калашников. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Владимиру Зацепину вменяют сразу три статьи: 159 УК РФ — мошенничество, 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями и 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки. По версии следствия, в июле 2020 года он получил 144 тысячи рублей за незаконное зачисление в колледж двух абитуриентов.

Что касается, Кузнецовой, Бондарева и Калашникова, то их обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Если их вина будет доказана, то им может грозить крупный штраф. Максимальное наказание — лишение свободы.