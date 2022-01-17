В Самаре врачи поддержали перенос рассмотрения закона о QR-кодах из-за «омикрона»

Закон о сертификатах здоровья пока отложили Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Правительство совместно с «Единой Россией» считает, что нужно отложить принятие закона о сертификатах здоровьях. Связно это с широкими распространением заразного штамма «омикрон», которое делает условия развития эпидемиологической ситуации неопределенными.

— Отложить законопроект — верное решение, — делится председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина. — Проект активно обсуждался на всех уровнях власти, учтены обращение и предложения граждан. Все вместе мы сможем разработать эффективную стратегию по сдерживанию пандемии.

Эксперты полагают, что QR-коды не будут эффективным инструментом по сдерживанию вируса после появления «омикрона». Основные усилия власти хотят направить на поддержку людей, особенно незащищенных групп населения.

— Новый штамм инфекции — это новый вызов, который потребует и новых решений. Главный задачей остается самое важное — сохранить здоровье людей, не ущемляя их конституционных и гражданских прав, — отмечает председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников.

По мнению Котельникова, законопроект о кодах в общественных местах требует серьезной доработки. Они не будут эффективными после появления более заразного штамма коронавируса. Сейчас все силы следует направить на социальную поддержку граждан, семей с детьми, инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

— Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «дельта». Как будут развиваться события с появлением «омикрона» — неизвестно. Может быть, потребуются совершенно другие решения, — добавляет главный врач городской больницы № 4 Наталья Виктор. — Сейчас здравоохранение региона, как и всей страны, мобилизовано на встречу «омикрона».

Медики призывают жителей губернии способствовать уменьшению распространения вируса. Сделать это можно только при соблюдении санэпидрежима и вакцинации.