Хотят в Антарктиду, едут в Казань: самарцы рассказали о командировках мечты и о печальной реальности

Место командировки не совпадает с мечтами самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы признались, что командировки дают им возможность хотя бы немного посмотреть страну или даже побывать за границей. Ozon Travel провел опрос среди жителей Самары и выяснил, куда их отправляют работодатели и куда бы им хотелось поехать по работу на самом деле.

Опрос показал, что 42% работающих самарцев путешествуют по делам хотя бы раз в год. Треть респондентов выезжают за пределы области 2-3 раза в месяц, 15% - раз в полгода, а 9% опрошенных ездят в командировки несколько раз месяц.

Несмотря на то, что некоторые считают командировки источником дополнительного стресса, большинство смарцев воспринимают это как мини-путешествие с возможностью посмотреть интересные места.

Чаще всего жителей Самары отправляют в командировку в Казань (25%), в Санкт-Петербурге по работе побывали 22% опрошенных, Екатеринбург и Нижний Новгород (по 19%), Москву (18%), Новосибирск (16%). 3% съездили по работе в Европу, 2% — в Азию.

Интересно, что список мест, куда отправляют самарцев на деловые переговоры, существенно отличается от того, что на самом деле хотят командировочные. Каждый одиннадцатый опрошенный (9%) мечтает съездить в командировку на Алтай или в Крым, 8% — на Байкал или в Сочи, 7% хотели бы побывать в Карелии. Каждый пятый (18%) самарец грезит о деловой поездке в Новую Зеландию, а абсолютным лидером среди пожеланий оказалась Антарктида — туда с удовольствием отправились бы 70% респондентов.