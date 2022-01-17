В Самарской области за три дня поймали 16 водителей без прав

С 14 по 16 января дорожные полицейские выявили 2300 нарушений ПДД / Фото: ГИБДД Самарской области

Стали известны итоги масштабных рейдов ГИБДД, которые прошли в Самарской области с 14 по 16 января 2022 года. За три дня «охоты» дорожные полицейские выявили 2300 нарушений ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Так, 60 водителей поймали пьяными за рулем. Еще 16 автомобилистов разъезжали по дорогам губернии без прав. Также к ответственности привлекли 141 любителя незаконной тонировки.

Еще 64 водителя нарушили правила перевозки детей. А 214 — «забыли» пристегнуться ремнем безопасности. На всех составили протоколы.

Кроме того, 184 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам. Последние тоже совершили несколько нарушений. Сотрудники ГИБДД выявили 142 человека, которые пересекали проезжую часть на «красный» или в неположенном месте.

Полицейские отмечают, что подобные рейды на дорогах Самарской области будут продолжены.