В Самаре общественники предлагают спасти хрущевки от сноса

В Самарских хрущевках живут десятки тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре общественники снова озаботились вопросом хрущевок. На этот раз их предлагают спасти от сноса.

Идея снести хрущевки и построить на их месте новое современное жилье не нова. Об этом в регионе говорили еще в 2018 году, когда в Губернскую думу был внесен соответствующий федеральный законопроект. Тогда речь шла не столько о сносе, сколько о реновации пятиэтажек.

- Всем должен будет заниматься специальный фонд, а поднятие «реновация» будет включать в себя в первую очередь реконструкцию, а потом уже снос, — рассказывал тогда депутат губдумы Михаил Маряхин.

Однако в результате парламентарии отклонили законопроект, посчитав, что он слишком затратен. Тем более, что в городе до сих пор не решен вопрос с расселением из ветхого и аварийного жилья в историческом центре и на окраинах. Также юристы выяснили, что снос противоречит Жилищному и Градостроительному кодексам.

К процессу защиты пятиэтажек подключились и градозащитники. Они подчеркнули, что сложившаяся во многих микрорайонах Самары застройка средней этажности с развитой инфраструктурой на первых этажах комфортна для жизни, а многие хрущевки, особенно кирпичные, еще вполне крепкие.

В прошлом году актуальной также стала тема надстройки хрущевок до девяти этажей. Одна из местных компаний заявила, что готова реализовать проект по примеру столичных коллег. Но пока все застопорилось из-за отсутствия 100% согласия жильцов намеченного для реновации дома.