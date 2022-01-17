В Самарской области работников 60+ отправили работать из дома

Сотрудников 60+ без прививки от коронавируса отправили на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 января 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление о введении коронавирусных ограничений. Правительство обязало работодателей перевести на удаленных режим работы сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Однако данное ограничение не распространяется на сотрудников, которые имеют сертификат профилактической прививки от COVID-19 или оригинал справки о перенесенном заболевании коронавирусом.

Изменения коснулись пункта 2.7 постановления №258 от 22 октября 2021 года. Ранее в постановлении было указано, что работодателям рекомендуют перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет. Позже на удаленную работу перевели невакцинированных сотрудников от 60 лет. В новом постановлении внесены изменения, которые обязуют переводить рабочих старше 60 лет без QR-кода на дистант. Таким образом, те у кого есть прививка, даже старше 65 лет, могут выйти на работу.

Напомним, в Самарской области впервые выявили новый штамм коронавируса «омикрон». 17 января 2022 года в регионе было выявлено 13 случаев заражения новым опасным штаммом.